Norveç - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:00
Norveç - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, deplasmanda Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.

NORVEÇ - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

NORVEÇ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İspanya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İskoçya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Norveç ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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