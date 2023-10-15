Norveç - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, deplasmanda Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.
NORVEÇ - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
NORVEÇ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İspanya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı İskoçya'yı 2-0 mağlup etmişti.
Norveç ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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