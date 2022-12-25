İspanya'da mahkum yakınlarını taşıyan otobüs nehre düştü

25 Aralık 2022 Pazar, 15:18

İspanya'nın Portekiz sınırındaki Vigo kentinde, hapiste olan yakınlarını ziyarete giden insanları taşıya otobüs nehre düştü.

Galiçya bölgesinde gerçekleşen kazada, dört kişi yaşamını yitirdi.

AFP'nin haberine göre Acil Servis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, iki kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Acil Servis ekipleri ayrıca, 3 kişinin de kayıp olduğunu vurguladı.

Sivil Muhafız sözcüsü, kazanın "dik eğimli bir noktada" meydana geldiğini ve erişimi zorlaştırdığını söyledi.

Sivil Muhafız sözcüsü, "şoförün alkol testi negatif çıktı" ifadesinde bulundu.