İspanya'da mahkum yakınlarını taşıyan otobüs nehre düştü
İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir otobüsün köprüden geçerken nehre düştü. sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve üç kişinin de kayıp olduğunu söyledi.
İspanya'nın Portekiz sınırındaki Vigo kentinde, hapiste olan yakınlarını ziyarete giden insanları taşıya otobüs nehre düştü.
Galiçya bölgesinde gerçekleşen kazada, dört kişi yaşamını yitirdi.
AFP'nin haberine göre Acil Servis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, iki kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Acil Servis ekipleri ayrıca, 3 kişinin de kayıp olduğunu vurguladı.
Sivil Muhafız sözcüsü, kazanın "dik eğimli bir noktada" meydana geldiğini ve erişimi zorlaştırdığını söyledi.
Sivil Muhafız sözcüsü, "şoförün alkol testi negatif çıktı" ifadesinde bulundu.
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