İspanya'da olumsuz hava şartları 4 kişinin ölümüne neden oldu

İspanya'da ülkenin farklı yerlerini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:20
İspanya'da olumsuz hava şartları 4 kişinin ölümüne neden oldu
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Nelson Kasırgası ve sağanağın etkisi altındaki İspanya'da, ülkenin doğusundaki Tarragona kentinde 2, kuzeydeki Asturias bölgesinde de 2 olmak üzere 4 kişi denizde boğuldu.

Tarragona'da denize düşen 16 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan 32 yaşındaki kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalara kapıldığı, ikisinin de öldüğü bildirildi.

Asturias'ta ise bir İngiliz erkek turist ile 1 kadının, denize düşüp 8 metreyi bulan dalgaların arasında boğulduğu açıklandı.

İspanya'da olumsuz hava şartlarından en fazla Asturias, Cantabria, Endülüs, Castilla ve Leon, Rioja, Galisya, Aragon, Extremadura ve Katalonya bölgelerinin etkilendiği, bazı yerlerde rüzgarın hızının saatte 90 kilometreyi bulduğu kaydedildi.

Hristiyan dünyasının önemli bayramlarından Paskalya tatilinde olan İspanya'da, yüzlerce kişinin Hz. İsa ve Meryem Ana heykelciklerini taşıyarak yürüdüğü; "procesione" adı verilen dini yürüyüşlerin birçoğu, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


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