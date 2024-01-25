BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:09
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.


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