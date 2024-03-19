Şırnak'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 23:00

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.