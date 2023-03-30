İspanya'da Çin'in Terracotta Savaşçıları sergisi açıldı

Xinhua
30 Mart 2023 Perşembe, 17:45
<p>Çin'in 'Dünyanın Sekizinci Harikası' olarak bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. 'Çin'in Qin ve Han Hanedanlıkları Efsanesi' başlığıyla 28 Ocak 2024'e kadar halka açık olacak sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor. </p> <p>- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.</p>

Çin'in 'Dünyanın Sekizinci Harikası' olarak bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. 'Çin'in Qin ve Han Hanedanlıkları Efsanesi' başlığıyla 28 Ocak 2024'e kadar halka açık olacak sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor. 

- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.

<p>- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.</p>

- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.

<p>- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden bir kişi.</p>

- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden bir kişi.

<p>- İspanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisinde, görme engelliler için sergilenen bir parçaya dokunan ziyaretçi.</p>

- İspanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisinde, görme engelliler için sergilenen bir parçaya dokunan ziyaretçi.

<p>- spanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.</p>

- spanya'nın Alicante kentinde açılan Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.

Çin HEYKEL Terracotta Savaşçıları

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