İspanya'da Çin'in Terracotta Savaşçıları sergisi açıldı

Çin'in 'Dünyanın Sekizinci Harikası' olarak bilinen ünlü Terracotta Savaşçıları sergisi, Alicante Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. 'Çin'in Qin ve Han Hanedanlıkları Efsanesi' başlığıyla 28 Ocak 2024'e kadar halka açık olacak sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor.

- İspanya'nın Alicante kentinde, Çin'in ünlü Terracotta Savaşçıları sergisini ziyaret eden insanlar.