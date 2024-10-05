İspanya basınından flaş iddia: Türkiye'den yola çıkan gemide 4 bin kilo kokain bulundu

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:42

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:52

İspanya'nın Lanzarote adasının kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'den yola çıkan bir kargo gemisinde 4 bin kilogram kokain ele geçirildi.

İspanya basınında yer alan habere göre, İspanyol ve Fransız Gümrük İdaresi'ne ait iki gemi, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik izleme yapan Lizbon merkezli Uyuşturucu Kaçakçılığı Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC-N) tarafından yapılan gözlemler sonucunda gemiye müdahale etti.

Kargo gemisinde, Türk uyruklu kaptan dahil olmak üzere toplamda yedi Türk vatandaşı, iki Azerbaycanlı ve bir Hollandalı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, Arrecife'deki Puerto Naos iskelesine ulaştıktan sonra adli mercilere teslim edilmesi bekleniyor.

4 BİN KİLOGRAM KOKAİN

Geminin "antiekonomik" bir seyir gerçekleştirdiği ifade edildi. Türkiye'den hareket eden gemi, Akdeniz üzerinden Atlantik'e geçerek, Sierra Leone ve Gine-Bissau’ya uğramadan hiçbir limanda yük ya da malzeme yüklemeden ilerledi. Uyuşturucunun, geminin yük bölmeleri arasında, erişimi son derece zor bir bölgede bulunduğu belirtildi. İlk tahminlere göre, bu alanda yaklaşık 4 bin kilogram kokain bulunuyor.

Bu müdahale, 'Pascal-Lino 2024' adlı iki taraflı bir proje çerçevesinde gerçekleştirildi. Her yıl farklı deniz sahalarında deniz ve hava araçları ile izleme ve kontrolü artırmayı amaçlayan bu proje, bu sefer Atlantik Okyanusu'nda uygulanıyordu. İspanya'da operasyon, Guardia Civil ve Ulusal Polis tarafından koordine edildi.