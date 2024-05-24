İspanya’nın turistik adasında restoran çöktü: 4 ölü, 21 yaralı
İspanya’nın Mallorca adasında bulunan Medusa Beach Club adlı restoranın üst katı çöktü. Acil yardım ekiplerinin açıklamasına göre, en az 4 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi yaralandı.
Avrupa’nın en çok turist çeken ülkesi İspanya’nın Batı Akdeniz’de bulunan ünlü Balear Adaları’ndan biri olan Mallorca’da perşembe gecesi iki katlı bir restoranın üst katı çöktü.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, en az 4 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktarırken ölü ve yaralılar arasında farklı milletlerden turistlerin bulunduğunu açıkladı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Ultima Hora gazetesine konuşan bir itfaiyeci, kabus gibi bir manzara olduğunu, olay yerine vardığında, insanların zemin katta yığılmış molozların etrafında ağladığını ve çığlık attığını söyledi.
Yetkililer, bilinmeyen bir nedenle üst katının tavanının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, durumu yakından takip ettiğini söyledi ve hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.
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