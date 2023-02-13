İspanyol kurtarma ekibi güllerle uğurlandı: 'Güle güle Türkiye'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:53

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 13:59

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye giden uluslararası arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönmek üzere güllerle uğurlandı.

Türkiye'ye sosyal medya hesabından Türkçe "Güle güle Türkiye" mesajıyla veda eden İspanyol ekip, "İspanya'ya gitmek üzere havalanmaya hazırız. Bizde ömür boyu etkisi kalacak bir görevi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.