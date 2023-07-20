İspanyol mahkemesi Shakira'ya soruşturma başlattı

İspanyol mahkemesi, Shakira hakkında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:24
İspanyol mahkemesi Shakira'ya soruşturma başlattı
Abone Ol google-news

İspanya'nın Katalan bölgesinde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hakkında soruşturma başlattı. 

Barselona yakınlarındaki kuzeydoğu kasabası Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Kolombiyalı şarkıcı hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Mahkeme, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti. Shakira'nın avukatları, konuya ilişkin açıklamayı ilerleyen saatte yapacaklarını belirtirken, mahkemeden soruşturma hakkında başka ayrıntı açıklanmadı.

46 yaşındaki şarkıcının, 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon Euro (yaklaşık 437 milyon TL) vergi borcuyla ilgili bir başka davada yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.


Shakira mahkeme Soruşturma

İlgili Haberler

Shakira ile Tom Cruise arasında dikkat çeken samimiyet... Aşk mı yaşıyorlar?

Shakira ile Tom Cruise arasında dikkat çeken samimiyet... Aşk mı yaşıyorlar?
Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!

Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!
Shakira ağlayarak veda etti

Shakira ağlayarak veda etti

En Çok Okunan Haberler