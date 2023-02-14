İspanyol ve Slovak ekipleri ülkelerine dönme sebeplerini açıkladı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:06

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:06

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine destek veren İspanyol ve Slovak ekipleri, ülkerine dönme kararı aldı.

İspanya'nın devlet televizyonu RTVE'ye konuşan İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri, ülkelerine dönme kararlarına ilişkin hükümete yönelik "enkazlarda iş makinelerinin çalışmaya başladığı" suçlaması yapıldı.

Adana Havalimanı'nda RTVE'ye demeç veren İspanyol kurtarma ekibinden Pedro Frutos, "Türk Hükümeti, enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. Fakat makinalar insanları öldürür. Böyle bir şey insanların ölmesi demek. Biz bunun bir parçası olmayacağız" dedi.

Avusturya ve Almanya'dan gelen uluslararası kurtarma ekipleri "güvenlik kaygıları" nedeniyle çalışmalarını durdurmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iddialara "iftira" karşılığını vermişti.