Israel Hayom: İranlı ajanlar, İran'ın Türkiye'deki terör yapılanmasını anlattı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:41

Geçen günlerde İran istihbaratının İstanbul'da İsrailli turistlere yönelik planladığı terör eylemlerinin MİT ve MOSSAD iş birliği ile çökertildiğine dair haberler basına yansımıştı. İsrail basını, operasyonda gözaltına alınan İranlıların sorguda çözüldüğünü ve İstanbul'daki İran kaynaklı ajan şebekesinin çökertildiğini yazdı.

İsrael Hayom'da yer alan habere göre; İranlı ajanlar sorgularında, İran istihbaratına bağlı üç ayrı hücrenin İstanbul'da faaliyet gösterdiği; hücrelerin birbirine paralel çalıştığı, ancak birbirini tanımadığı ve her bir hücrenin Tahran'dan kontrol edildiği itirafında bulundu.

HEDEF: BÜYÜKELÇİ VE İSRAİLLİ TURİSTLER

Gazetenin iddiasına göre ajanlar, Türkiye'de yönettikleri operasyonel yapılar ile ilgili de kapsamlı bilgiler sağladılar. Yakalanan iki hücreden ilkinin İsrail Büyükelçisi ve karısını kaçırmayı ve öldürmeyi planladığı ikincisinin ise Beyoğlu semtinde bir grup İsrailliyi takip ettiği öne sürüldü.

Gazetenin haberine göre İsrailli yetkililer, MİT ve MOSSAD arasındaki operasyonel iş birliğinin, yaşanan olaylara dair en iyi şey olduğunu dile getirdiler. Ayrıca, Türklerin başından itibaren süreçle ilgili son derece dikkatli olduğunu ve saldırıları önlemek için yüzlerce polis memuru ve istihbarat personelini seferber ettiğini vurguladılar.