İsrail, ABD ve Mısır istihbarat şefleri Kahire'de bir araya geliyor

Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:38

Güncelleme: 07.04.2024 - 17:39

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, İsrail heyetinin, Katar, Mısır ve ABD öncülüğünde yeniden başlaması beklenen görüşmelere katılma kararı savaş kabinesinde alındı.

Savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın sağlanması için İsrail müzakere ekibinin yetki alanını genişletmeye karar verdi.

Mossad Direktörü David Barnea, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon bu akşam Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

İsrailli üst düzey yetkili, İsrailli heyetin görevinin arabulucuların teklifini değerlendirmek ve kabineyi bilgilendirmek olduğunu söyleyerek, "Onların görevi geri gelip ne olacağını söylemektir" dedi.

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Son bir ayda, İsrail ve Hamas arasında bir dizi esir takası gerçekleşti. Bu takaslar, ABD, Katar ve Mısır'ın aracılık ettiği dört günlük bir ateşkes anlaşması çerçevesinde yapıldı.

İkinci aşamada, 13 İsrailli ve 4 yabancı, Kızılhaç temsilcileri tarafından Mısır üzerinden İsrail'e teslim edildi. Bu süreçte, İsrail 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Takas edilenler arasında 33 çocuk ve 6 kadın Filistinli ile 8 çocuk ve 5 kadın İsrailli bulunuyordu. Öte yandan Hamas'ın elinde hala 200'den fazla rehine bulunduğu bildirilirken, İsrail'in ise 8 binden fazla Filistinliyi cezaevlerinde tuttuğu belirtildi. Ateşkes sırasında en az 50 İsrailli rehine ve 150 Filistinli mahkumun serbest bırakılması planlanıyordu?. Ancak bu gerçekleşmedi.

ACI BİLANÇO

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk olduğu biliniyor.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.