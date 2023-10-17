İsrail açıkladı: Hamas saldırılarında ölen Türk sayısı arttı
İsrail hükümeti, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
İsrail Hükümeti Basın Ofisi, "Hamas'ın öldürdüğü ya da rehin aldığı kişiler" listesini güncelledi.
40 ülkeden 196 kişi öldürüldüğü ve 91 kişinin kayıp olduğunun belirtildiği listede, Hamas saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 3'e çıktığı bilgisi yer aldı.
91 kişilik kayıp listesinde Türk vatandaşı yer almadı.
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