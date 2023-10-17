İsrail'den 'kara harekatı' açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de insani ateşkesin sağlanmadığını söyledi. Hagari, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmaya devam ediyoruz" dedi.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:58
İsrail'den 'kara harekatı' açıklaması
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İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de insani ateşkesin sağlanmadığını bir kez daha dile getirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın yayınladığı İsrailli rehineye ilişkin görüntülerin 'psikolojik savaşın bir parçası olduğunu' söyledi. 

Olası kara harekatına ilişkin de konuşan sözcü, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmaya devam ediyoruz. Herkes kara harekatından bahsediyor ama sonraki aşama başka bir şey olabilir" dedi.

Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, kara harekatından sonra 'Gazze Şeridi'nin statüsünün İsrailli politikacılar ve diğer ülkelerle tartışılacak küresel bir mesele olacağını' belirtmişti. Hagari, basın açıklaması sırasında İsrail ordusunun kara harekatından sonra Gazze'de kalıp kalmayacağı ve Gazze'yi yönetip yönetmeyeceği yönündeki bir soruya cevaben "Her türden oyunu oynadık" demişti.


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