İtalya Başbakanı Meloni, Mısır ve Filistin liderleriyle görüştü

Yayınlanma: 21.10.2023 - 18:58

Güncelleme: 21.10.2023 - 18:58

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katılan İtalya Başbakanı Meloni, burada ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

İtalya Başbakanlığından Meloni'nin es-Sisi ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da devam eden ciddi çatışmanın ve bunun genişlemesini kontrol altına almayı amaçlayan acil ve koordineli diplomatik eylemin desteklenmesi ihtiyacı üzerinde duruldu" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin, Kahire'deki toplantının aynı zamanda Gazze'deki acil insani ihtiyaçların araştırılması için de bir fırsat olduğunu belirttiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "İtalya ve Mısır, gelecek haftalarda güçlendirilmiş işbirliği ruhuyla çalışmaya devam edecek" ifadesi yer aldı.

Kahire'deki zirvenin oturum aralarında Başbakan Meloni'nin ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas ile uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Toplantıda İtalya'nın, kendisini kesinlikle Hamas'la özdeşleştirmeyen ve Filistin halkını temsil eden meşru otoriteye verdiği destek teyit edildi. İki devlet perspektifine verilen destek de yinelendi." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.