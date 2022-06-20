İsrail Başbakanı Bennett: “Zor bir karar verdik ama ülke için en iyisi buydu”

20 Haziran 2022 Pazartesi, 22:42

İsrail’de koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, önümüzdeki hafta meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Ortak açıklamanın ardından Bennett ve Lapid ulusa seslendi. Bennett, İsrail'i uzun süreli bir siyasi krizden kurtardığı, ülkenin güvenliğini ve siyasi ortamını iyileştirdiği, yeni bir İran nükleer anlaşmasını engellediği ve “ulusal itibarı artırdığı” için hükümetini iyi bir hükümet olarak nitelendirerek, hükümeti feshetmenin “kolay bir iş olmadığını” ancak İsrail için doğru hareket olduğunu ifade etti.

İyi bir hükümet kurduklarını ve İsrail'i çöküşten kurtardıklarını aktaran Bennett, “Geçtiğimiz haftalarda bu hükümeti kurtarmak için elimizden geleni yaptık, bizim için değil, ülkenin yararı için. Pek çok görüşme yaptım ve meclisin 10 gün içinde dağılmaması durumunda İsrail'in güvenliğinin ciddi şekilde zarar göreceğini anladım" dedi.

“İsrail'in güvenliğini siyasi bir piyon haline getiren muhalefetin aksine ben bir gün bile İsrail'in güvenliğine zarar vermeyi reddettim” ifadelerini kullanan Bennett, meclisin feshedilmesinin ardından geçici başbakanlık yapacak olan Lapid’i “büyük bir halkı temsil eden bir adam” olarak nitelendirerek, söz konusu geçişin başarılı olması için her şeyi yapmaya söz verdi.

“BENNETT SORUMLULUK GÖSTERDİ, ŞÜPHESİZ İSRAİL LİDERLİĞİNDE KALACAK”

Bennett’in ardından söz alan Lapid ise, Bennett'in büyük bir sorumluluk gösterdiğini ifade ederek, İsrail’in geleceğini kişisel çıkarlarının önüne koyduğu için teşekkür etti.

Lapid, "Arkadaşlığımız sınandı ve bu yolda engellerle karşılaştık ama biz her zaman onların üstesinden geldik. Farklı düşünebileceğinizi ve yine de ortak bir amaç için birlikte çalışabileceğinizi gösterdik” ifadelerini kullanarak, "Başbakan Bennett benden daha genç ve önümüzde hala birlikte bir yol var. O önemli bir lider, yenilikçi ve cesur, onun uzun yıllar bu ülkenin liderliğinde yer alacağına hiç şüphem yok” dedi.

İsrail’de birkaç ay sonra seçime gidileceğini belirten Lapid, “Birkaç ay sonra seçime gidecek olsak da, karşılaştığımız zorluklar beklemeyecek. Hayat pahalılığıyla mücadele etmeli, İran, Hamas ve Hizbullah'a karşı kampanya yürütmeli ve İsrail'i demokratik olmayan bir ülkeye dönüştürmekle tehdit eden güçlere karşı durmalıyız. Geçtiğimiz birkaç gün içinde olanlar, bu gece burada olanlar, İsrail’de sistemin ciddi bir değişime ve büyük onarımlara ihtiyacı olduğunun bir başka kanıtı. Bir yıl önce yeniden inşa sürecini başlattık ve şimdi onu sürdürüyoruz ve birlikte yürütüyoruz” dedi.

İSRAİL’DE SON 3 YILDA 5’İNCİ ERKEN SEÇİM OLACAK

Yasal kısıtlamalar ve tatiller hesap edildiğinde İsrail’de erken seçimin ekim sonunda yapılacağı tahmin ediliyor. Alınan erken seçim kararı ile İsrail, son 3 yılda 5’inci kez seçime gitmiş olacak.