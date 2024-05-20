İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi

Uluslararası Ceza Mahkemesı̇, İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsraı̇l Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında hakkında savaş suçu ı̇ddı̇asıyla tutuklama kararı ı̇stedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 14:07
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı istendi
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama kararı istedi.

Mahkeme savcısı, Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.

HAMAS'IN ÜÇ LİDERİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI

Savcı ayrıca Hamas'ın üç lideri hakkında tutuklama kararı çıkarılması için başvuruda bulundu.


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