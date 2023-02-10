İsrailli yardım ekibi, enkaz alanlarında özel haritalama tekniğini kullanıyor

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:13

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye giden İsrailli arama ve kurtarma ekibine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yardım ekibinin "özel operasyonlar" için kullanılan haritalama tekniğini kullandığını duyurdu.

Bakanlık, haritalama tekniğinin, ekiplerin "yıkım alanlarının yerlerini tam olarak belirlemelerine ve çalışmalarını optimize etmelerine olanak tanıdığını" açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından haritalama tekniği görüntülerine yer vererek, "İsrail'in Türkiye'deki kurtarma heyeti, ağırlıklı olarak özel operasyonlar için kullanılan haritalama yeteneklerini kullanıyor. Birim görsel istihbarat üretiyor ve uydu görüntülerinin şifresini çözüyor. Bu sayede ekipler yıkım alanlarının yerlerini tam olarak belirleyebiliyor ve çalışmalarını optimize edebiliyor" paylaşımında bulundu.

İsrail'in Türkiye Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman, İsrailli arama ve kurtarma ekipleri tarafından 18 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtti.