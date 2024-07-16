İsrail basını yazdı: Binlerce Filistinlinin cenazesi gözaltı merkezinde tutuluyor

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:35

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:35

Haaretz gazetesine konuşan bir bakanlık yetkilisi ile askeri kaynak konuya ilişkin bilgi verdi.

Haberde bakanlık yetkilisinin, "Gazze'ye saldırıların ilk aylarında Arap olduğu açıkça belli olan fakat kimliği belirlenemeyen cesetler bulunduğu" ifadesine yer verildi.

Yetkili, bulunan cesetlerin yakınlarının bu konuda polisle iletişime geçmediğini ve cansız bedenlerin nakledildiği Sde Teman'da Hamas'a ait yaklaşık 1500 cesedin alıkonulduğunu belirtti.

Ayrıca haberde cesetlerle ilgilenen, ismini vermek istemeyen bir askerin açıklamasına da yer verildi.

Habere göre İsrailli asker, cesetlerin buzdolaplarında saklandığını, isimlerine göre değil de numaralara göre sınıflandırıldığını kaydetti.

Cesetlerin durumunun kötü olduğunu belirten asker, bazılarının çürümeye başladığını, bazılarının uzuvlarının olmadığını ifade etti.

Haberde, Sde Teman'daki kimliği belirlenemeyen cesetlerin büyük çoğunluğunun "Hamas'a bağlı seçkin birlikler ya da onların ardından 7 Ekim'de Gazze'nin sınırındaki yerleşim birimlerine geçen Gazzeliler olduğunun düşünüldüğü" aktarıldı.

Ayrıca cenazelerin, 7 Ekim saldırısında ölenlerin kimlik tespiti için götürüldüğü Şura Üssü'ne veya otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmediğine dikkat çekildi.

Haberde, "Filistinlilerin cenazeleri o günden (7 Ekim) itibaren Sde Teman üssüne nakledildi ve 7 Ekim itibarıyla cenazelerin iadesine ilişkin her türlü karar hükümete ait" şeklindeki ordu açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Medya Ofisinden bir yetkili, 10 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney sınırındaki yerleşim yerlerinde en az 1500 silahlı Filistinlinin bulunduğunu iddia etmişti.

İsrailli 5 insan hakları örgütü, mayıs ayında Sde Teman Gözaltı Merkezinin derhal kapatılmasını talep eden bir dilekçe sunmuştu.

Sivil Haklar Derneği, dilekçede "Sde Teman'daki tutuklulara yapılan işkenceye son verilmesi ve merkezin kapatılmasının" talep edildiğini aktarmıştı.

Dernek ayrıca merkezde anestezi olmaksızın cerrahi operasyonlar yapıldığına, tutukluların günlerce zorlu koşullarda tutulduğuna, uzuvlarının kesilmesine yol açacak şekilde zincirlendiğine dair delillerin biriktiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu bir Filistinli gazeteci de haziran ayının ortalarında yaptığı açıklamada, götürüldüğü "Sde Teman Gözaltı Merkezinde" tutulan Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığını ifade etmişti.