İsrail basınından çarpıcı iddia: 'Hizbullah, savunma bakanına suikast düzenlemeye çalıştı'

Hizbullah'ın geçen yıl Tel Aviv'de İsrail'in eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon'a suikast düzenlemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail basınından çarpıcı iddia: 'Hizbullah, savunma bakanına suikast düzenlemeye çalıştı'
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AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:53

İsrail basınında yer alan haberde, 15 Eylül 2023'te Tel Aviv'deki bir parkta meydana gelen patlamaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Patlamanın arkasında Hizbullah'ın bulunduğu ve hedefin eski Savunma Bakanı Ya'alon olduğu öne sürüldü.

Söz konusu patlamada yaralanan olmadığı ve saldırıyla ilgili 8 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), dün yaptığı açıklamada, Hizbullah tarafından başka bir eski güvenlik yetkilisine düzenlenecek suikast girişimini engellediğini iddia etmişti.

"Gelecek günlerde" düzenlenmesinin planlandığı öne sürülen suikastın hedefinin kim olduğu ise belirtilmemişti.

Moshe Ya'alon, İsrail'de 2013-2016 yıllarında Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.


Etiketler: #israil #hizbullah #suikast #iddia

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