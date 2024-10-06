İsrail Beyrut'u yine vurdu: Kentin güneyinde şiddetli patlamalar duyuldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine uyarıda bulundu. Adraee, Hizbullah tesislerinin bulunduğu alanın yakın zamanda hedef alınacağını belirterek bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu uyarıdan 1 saat sonra bölgeye yönelik bombardıman başladı.

İsrail Beyrut'u yine vurdu: Kentin güneyinde şiddetli patlamalar duyuldu
Abone Ol google-news
ANKA/AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 23:43

İsrail'in Lübnan'da devam eden operasyonlarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Lübnan'ın Burj el-Barajneh'in güney mahallesi sakinlerine 'bölgeyi tahliye edin' uyarısı geldi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü Adraee şu ifadelere yer verdi:  

"Burj el-Barajneh'in güney banliyösü sakinleri, özellikle haritalarda belirtilen binalara ve onlara bitişik olanlara acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve IDF yakın gelecekte onlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

1 SAAT SONRA BOMBARDIMAN BAŞLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra Lübnan'a yeni bir bombadıman yapıldı.

Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu. 

Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.


Etiketler: #israil #Lübnan #Beyrut

İlgili Haberler

AKP'li isimlerin katıldığı açılışta İsrail'i protesto etmişti: Öğretim görevlisine saldıranlar serbest bırakıldı!

AKP'li isimlerin katıldığı açılışta İsrail'i protesto etmişti: Öğretim görevlisine saldıranlar serbest bırakıldı!
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 araç hedef alındı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 araç hedef alındı
İran medyasından İsrail'e yanıt: 'Muhtemel bir eylemine karşı...'

İran medyasından İsrail'e yanıt: 'Muhtemel bir eylemine karşı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler