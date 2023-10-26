İsrail büyükelçisi İran’ı suçladı: 'İstihbaratımız var'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:05

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:09

İsrail'den bir kez daha İran'a suçlama geldi.

İngiltere’deki İsrail Büyükelçisi Tzipi Hotovely, bu sabah katıldığı bir sabah programında İran’ın 7 Ekim Hamas operasyonunda katılımı olduğuna dair ellerinde istihbarat olduğunu ancak ayrıntıları paylaşmayacağını açıkladı.

"STÜDYODA İSTİHBARAT PAYLAŞMAYACAĞIM"

Hotovely, sunucunun İran’ın katılımına ilişkin ‘istihbarat’ raporu konusundaki ısrarlı sorusuna karşılık “Bakın burada, stüdyoda istihbarat paylaşmayacağım ama İran'ın Hamas'ın işlediği bu suçlardan gurur duyduğu açık. Tahran bu askeri operasyonu destekliyordu ve Tahran, örgüte sponsorluk yaparak Hamas'ı vekil olarak destekliyor” dedi.

"KONTROL TÜM TARAFLARIN ELİNDEN ÇIKABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının endişe verici boyutlara ulaştığını ve kontrolün her an tüm tarafların elinden çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.