TikTok ünlüsünden İsrail iddiası: 'Para teklif ettiler'
TikTok ünlüsü Guy Christensen, İsrail-Filistin savaşında İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif edildiğini iddia etti.
Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta ünlü olan ABD'li Guy Christensen, Siyonist bir örgüt tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif eden bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.
Christensen e-postada, İsrail'e destek "sözü" vermesi için 5 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü.
Filistin davasını desteklediğini açıklayan yaklaşık 3 milyon takipçili Christensen'e gönderilen e-postada, "kuduz köpeklerin" yalanlarına kanmış olduğu belirtildi.
Israel offers an influencer $5,000 to post a propaganda video to his 3 million TikTok followers— Remi Kanazi (@Remroum) October 25, 2023
He says no amount of money can get him to do that and shouts “Free Palestine!” at the end of the video pic.twitter.com/VnjgfbXYUc
Gelen e-postayı ekran görüntüsü eşliğinde paylaşan Christensen, Filistin davasına desteğini yineledi ve görüşlerini değiştirmeye yönelik bu açık girişimi "kesinlikle iğrenç" olarak nitelendirdi.
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