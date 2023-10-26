TikTok ünlüsünden İsrail iddiası: 'Para teklif ettiler'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:24

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:24

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta ünlü olan ABD'li Guy Christensen, Siyonist bir örgüt tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif eden bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Christensen e-postada, İsrail'e destek "sözü" vermesi için 5 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü.

Filistin davasını desteklediğini açıklayan yaklaşık 3 milyon takipçili Christensen'e gönderilen e-postada, "kuduz köpeklerin" yalanlarına kanmış olduğu belirtildi.

Israel offers an influencer $5,000 to post a propaganda video to his 3 million TikTok followers



He says no amount of money can get him to do that and shouts “Free Palestine!” at the end of the video pic.twitter.com/VnjgfbXYUc — Remi Kanazi (@Remroum) October 25, 2023

Gelen e-postayı ekran görüntüsü eşliğinde paylaşan Christensen, Filistin davasına desteğini yineledi ve görüşlerini değiştirmeye yönelik bu açık girişimi "kesinlikle iğrenç" olarak nitelendirdi.