TikTok ünlüsünden İsrail iddiası: 'Para teklif ettiler'

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta ünlü olan ABD'li Guy Christensen, Siyonist bir örgüt tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif eden bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Christensen e-postada, İsrail'e destek "sözü" vermesi için 5 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü.

Filistin davasını desteklediğini açıklayan yaklaşık 3 milyon takipçili Christensen'e gönderilen e-postada, "kuduz köpeklerin" yalanlarına kanmış olduğu belirtildi.

Israel offers an influencer $5,000 to post a propaganda video to his 3 million TikTok followers



He says no amount of money can get him to do that and shouts “Free Palestine!” at the end of the video pic.twitter.com/VnjgfbXYUc