TikTok ünlüsünden İsrail iddiası: 'Para teklif ettiler'

TikTok ünlüsü Guy Christensen, İsrail-Filistin savaşında İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif edildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:24
TikTok ünlüsünden İsrail iddiası: 'Para teklif ettiler'
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Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta ünlü olan ABD'li Guy Christensen, Siyonist bir örgüt tarafından gönderildiğini iddia ettiği ve İsrail'i desteklemesi için kendisine para teklif eden bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Christensen e-postada, İsrail'e destek "sözü" vermesi için 5 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü.

Filistin davasını desteklediğini açıklayan yaklaşık 3 milyon takipçili Christensen'e gönderilen e-postada, "kuduz köpeklerin" yalanlarına kanmış olduğu belirtildi.

Gelen e-postayı ekran görüntüsü eşliğinde paylaşan Christensen, Filistin davasına desteğini yineledi ve görüşlerini değiştirmeye yönelik bu açık girişimi "kesinlikle iğrenç" olarak nitelendirdi.


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