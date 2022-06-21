İsrail Dışişleri Bakanı Lapid Türkiye'yi ziyaret edecek

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerilimlerin ardından bu yıl normalleşme adımları somutlaşmış, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen ay İsrail’i ziyaret etmişti.

İsrail’in Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, geçen hafta “İran’ın Türkiye’de İsrail vatandaşlarını hedef alabileceği” gerekçesiyle yurttaşlarını İstanbul’dan ayrılmaya çağırmış, seyahat uyarısı en yüksek düzeye çıkartılmıştı. Gelişmelerin ardından Lapid’in bu perşembe Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı. Bakanlık, ziyarette “ikili ilişkiler ve bölgesel konuların” ele alınacağını bildirirken İsrail basını görüşmenin öncelikli gündem maddesinin “güvenlik ve istihbarat işbirliği” olacağını belirtti. İsrail, İran Devrim Muhafızları’ndan Albay Hasan Seyid Hüdayi’nin öldürülmesi sonrası Tahran’ın yurtdışındaki İsrail vatandaşlarına saldırarak “intikam almaya çalışabileceğini” söylüyor.