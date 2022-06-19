İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 21:05
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.


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