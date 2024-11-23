Lübnan: Öldürülen İsrailli tarihçi eserleri yağmalayacaktı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:20

Güncelleme: 23.11.2024 - 11:20

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ülkenin güneyindeki Sur şehri yakınlarında öldürülen İsrailli tarihçi Zeev Erlich'in, tarihi eserleri yağmalamak için bölgede bulunduğunu belirtti.

Murtaza, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilinde Şema Kalesi yakınlarında 20 Kasım'da öldürülen 71 yaşındaki İsrailli tarihçi Zeev Erlich hakkında açıklamalarda bulundu.

Murtaza, "Talebimiz doğrultusunda, UNESCO'nun Şema Kalesi'ne İsrail'in saldırılarına karşı açıkladığı karardan bir gün sonra, Siyonist Zeev Erlich'in Şimon Peygamber'in türbesi yakınlarında öldürülmesi manidar bir olay" ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun kararının İsrail tarafından ihlal edildiğini belirten Murtaza, saldırıların İsrail'in "uluslararası topluma, örgütlere ve sözleşmelere değer vermeyerek kibrini gösterdiğini" kaydetti.

Murtaza, "Bu sahte askerin (Zeev Erlich) Şimon Peygamberin türbesine girmesinin amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır" dedi.

Erlich'in askerlerle birlikte bölgede bulunmasının İsrail'in "saldırgan yayılmacı doğasını gösterdiğini" ifade eden Murtaza, "İsrail sadece Filistin'in toprakları, tarihi ve mirasının işgaliyle yetinmeyecek, aynı zamanda Lübnan'ın topraklarını, tarihini ve mirasını da işgal etmeye çalışacak. Bunlar, taşı, insanı, medeniyeti yok edip askeri karargah kurmak amacıyla ülkemize getirilen yabancılardır" dedi.

Lübnanlı Bakan, Erlich'in bölgede bulunma amacının tarihi eserleri tahrip etmek olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını garbeden İsraillilerden aşırı sağcı tarihçi Zeev Erlich'in İsrail ordusunun Golan Taburu'ndan askerlerle birlikte, 20 Kasım'da Şema Kalesi yakınlarında Hizbullah mensuplarıyla girilen çatışmada öldüğü açıklanmıştı.