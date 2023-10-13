İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan istifa etti

Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:20

Güncelleme: 13.10.2023 - 08:27

Distel-Atbaryan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "ulusal direnci güçlendirmekle görevlendirilen Enformasyon Bakanlığının yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine" işaret etti.

Tel Aviv'in Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılar sırasında uluslararası alanda İsrail hakkında enformasyon sağlamakta Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Diaspora Bakanlığının görevlendirildiğini paylaşan Distel-Atbaryan, İsrail'in saldırılar sırasında "her kuruşa ihtiyaç duyduğu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Distel-Atbaryan, mevcut tabloda devlet bünyesinde bakanlığın işlevini yürüten çok sayıda kurumun bulunduğunu belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Distel-Atbaryan, Başbakan'dan bakanlığın bütçesini Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsraillilere göndermesini istedi.

Likud Milletvekili Distel-Atbaryan, Meclisteki görevine ise devam edeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim'de muhalefet lideri Benny Gantz ve partisiyle acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaşmıştı.