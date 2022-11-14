İsrail gazetesi İstiklal patlamasını analiz etti: 'Erdoğan'ın konumuna tehdit'

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:40

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal caddesinde gerçekleşen patlamanın sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.

İsrail gazetesi Haaretz, kanlı saldırının ardından "İstanbul'daki Patlama Erdoğan'ın Siyasi Konumunu ve Popülaritesini Tehdit Ediyor" başlıklı bir analiz yayınladı.

Haaretz, "Erdoğan'ın şu anda ihtiyaç duyduğu son şey, enflasyon sebebiyle yaşanan ekonomik krizin yanı sıra, ülkenin güvenlik durumunun kontrolünü de kaybetmiş olarak görülmektir" yazdı.

Analizde, "En az altı kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan bir saldırı, ülkenin prestijine, koronavirüs nedeniyle neredeyse çökmek üzere olan ve hızla toparlanan turizm sektörüne ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konumuna ağır bir darbe vurdu" denildi.

BASIN, MÜLTECİLER, SINIR ÖTESİ OPERASYON

Haaretz gazetesi yayınladığı analizde, Türkiye'nin, basın özgürlüğü sorununa, mülteci ve suriye politikasına da değindi.

Haaretz, "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" dedi ve hükümetin paniği önlemek amacıyla sosyal medya erişimine ve patlama haberlerine sansür engeli getirdiğini belirtti.

"Üç buçuk milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye" diyen Haaretz, mülteciler arasında Türkiye'den maaş alanların ve kamu hizmetlerinden faydalananların olduğunu söyledi.

Analizde, Türkiye'de 2015-2017 yılları arasında yüzlerce insanın öldüğü saldırıların ardından hükümetin Suriye topraklarında yer alan terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlar başlattığını ifade etti.

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyon stratejisinin, Türkiye'yi ABD ve Avrupa ile diplomatik bir çatışma içine soktu" dedi ve Erdoğan'ın eleştirilere "Terör saldırıları azaldı" diyerek cevap verdiğini vurguladı.

Analizde son olarak "hükümetin, istihbarat teşkilatlarının varsa önceden ne tür bilgilere sahip olduğu ve hepsinden önemlisi, Türk istihbaratının yıllardır yakından izlediği, sayısız güvenlik kamerasının yerleştirildiği ve hem üniformalı hem de sivil onlarca polisin devriye gezdiği bir caddede güpegündüz böyle bir saldırının nasıl gerçekleştirilebildiğine dair zor sorulara cevap vermesi pek olası görünmüyor" ifadesinde bulundu.