Son Dakika: Ünlülerden Taksim'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımlar

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tüm Türkiye yasa boğulurken, ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi.

Acun Ilıcalı, Müge Anlı, Tarkan ve daha pek çok isim olay sonrası art arda paylaşımlarda bulundu.