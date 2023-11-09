İsrail, Gazze’de kan bankasını vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu belirterek, tesisin hizmet dışını kaldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 23:54
İsrail, Gazze’de kan bankasını vurdu
Abone Ol google-news

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sağlık tesislerini hedef almaya devam ediyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı. 

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.


filistin israil gazze kan bankası

İlgili Haberler

Binlerce Filistinli sığınıyordu: İsrail’den hava saldırısı!

Binlerce Filistinli sığınıyordu: İsrail’den hava saldırısı!
6. Filo'nun denize döküldüğü yerde protesto: Gençler Filistin için yürüdü

6. Filo'nun denize döküldüğü yerde protesto: Gençler Filistin için yürüdü
Filistinli büyükelçi: 'Tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur'

Filistinli büyükelçi: 'Tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur'

En Çok Okunan Haberler