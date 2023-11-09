İsrail, Gazze’de kan bankasını vurdu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 23:54

Güncelleme: 09.11.2023 - 23:54

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki sağlık tesislerini hedef almaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu duyurarak, tesisin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.