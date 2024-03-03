Papa Francis'ten Gazze çağrısı: 'Yeter artık lütfen'

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden pazar ayinini düzenleyen Papa Francis, "Lütfen durun! Hepimiz şunu söylüyoruz: Yeter artık lütfen" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 16:12
Papa Francis'ten Gazze çağrısı: 'Yeter artık lütfen'
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma "Yeter" derken, ateşkes görüşmelerinin sürmesini teşvik ettiğini söyledi. Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

Papa Francis, "Halihazırda süren düşmanlıklardan ötürü Filistin ve İsrail halklarının acılarını her gün kalbimde taşıyorum. Binlerce ölü ve yaralı, yerinden edilmiş insan var, yıkım var ve bu durum, acıya yol açıyor. Geleceklerinin tehlikeye girdiğini gören küçük ve savunmasız insanlar üzerinde korkunç sonuçlar doğuruyor" diye konuştu.

Bu şekilde daha iyi bir dünya kurulup kurulmayacağını sorguladığını anlatan Papa, "Gerçekten bu şekilde barışa ulaşabileceğimizi düşünüyor muyuz? Lütfen durun! Hepimiz şunu söylüyoruz: Yeter artık lütfen" dedi.

Papa Franciscus, şöyle devam etti:

"Rehinelerin hemen serbest bırakılması ve onların sevdiklerine geri dönebilmesi, sivil halkın gerekli ve acil insani yardıma güvenli şekilde ulaşabilmesi için Gazze'de ve tüm bölgede derhal ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin devam etmesini teşvik ediyorum"


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