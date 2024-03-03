Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yardım gönderileceğini duyurduğu açıklamasında Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:00
Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı
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ABD'nin 81 yaşındaki başkanı Joe Biden, Gazze'ye havadan insani yardım bırakacaklarını duyurdu ve İsrail'den bölgedeki açlığı durdurması için daha fazlasını yapmalarını istedi.

Biden, konuşmasından iki kez yanlışlıkla yardımın Ukrayna'ya yapılacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri, daha sonra Biden'ın Gazze'den söz ettiğini söyleyerek düzeltme yaptı. 

Biden açıklamayı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi konuk ederken yaptı. 

Biden, "Gazze'ye akan yardım yeterli olmaya yakın bile değil. Masum insanların ve çocukların hayatları tehlikede. Oraya daha çok yardım girene kadar öylece beklemeyeceğiz. Oraya birkaç tane değil, yüzlerce kamyon sokmalıyız" dedi.

ABD, cumartesi günü ilk kez Gazze'ye havadan yardım yaptı. ABD'nin milyonlarca insanın açıkla karşı karşıya kaldığı Gazze'ye havandan "35 bin öğün gıda" bıraktığı belirtilmişti. 


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