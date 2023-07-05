İsrail güçleri, 44 saatin ardından Cenin’den çekilmeye başladı
İsrail basının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskından 44 saat sonra çekilmeye başladığı duyuruldu. İsrail saldırılarında can kaybı ise 12'ye yükseldi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatmasının yavaş yavaş sona erdiği açıklandı. İsrail basının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskından 44 saat sonra çekilmeye başladığı duyurularak, askerlerin bir kısmının halihazırda bölgenin dışında olduğu ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "Şu anda görevi tamamlıyoruz ve Cenin'deki kapsamlı faaliyetimizin tek seferlik bir operasyon olmadığını söyleyebilirim" dedi.
İsrail, Cenin’deki saldırıları dün bir dron saldırısıyla başlatmış ve bölgeye binden fazla asker konuşlandırmıştı.
CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ
İsrail güçlerinin Cenin'de iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı 12’ye yükselirken, 20'si ağır olmak üzere 120 kişi de yaralandı.
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