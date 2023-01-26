İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:39

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:39

İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde baskın gerçekleştirdi. İsrail güçleri Filistinlilere ait evlerin çatılarına çıkarken, Filistinliler baskına tepki gösterdi. İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla bölgede çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çatışmada şu ana kadar 9 Filistinli hayatını kaybetti, 16 Filistinli de yaralandı. İsrail güçlerinin ambulansların Cenin kampına girişini engellediği aktarıldı.

İSRAİL, HASTANEYİ DE HEDEF ALDI

Filistin Sağlık Bakanı Dr. May Al-Kaila, Cenin kampındaki durumun çok kritik olduğunu belirtirken, İsrail güçlerinin Cenin Devlet Hastanesi'ne de göz yaşartıcı gaz attığını, boğulma vakaları yaşandığını duyurdu.