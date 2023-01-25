İsrail, "işgal yasasını" meclisten geçirdi
İsrail'de hükümet, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimcilere ayrıcalık getiren ceza kanunu ve diğer uygulamaları 5 yıl süreyle uzatan "işgal yasasını" parlamentodan geçirdi.
İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ceza kanununun Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşı yerleşimciler için uygulanmasını sağlayan olağanüstü halin 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa Meclisten geçti.
Üçüncü oylamada 39 milletvekilinin "evet", 12 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu yasa, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimcilere İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanmaları ve ceza almaları halinde sivil cezaevinde kalmaları, sosyal güvenlik sisteminden faydalanmaları gibi ayrıcalıklar sağlayan olağanüstü halin düzenli olarak 5 yılda bir uzatılmasını öngörüyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ise İsrail askeri kanunlarıyla yargılanıyor.
İsrail'de 8 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Naftali Bennett-Yair Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti Haziran 2022'de söz konusu yasayı Meclisten geçirememişti.
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