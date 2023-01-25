İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, iç çatışma senaryosunun tekrarlanabileceğini söyledi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:14

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:15

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Itamar Ben-Gvir, İsrail'in "Duvarların Muhafızları" adı altında 2021'de Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyon sırasında yaşananlara benzer bir senaryonun tekrar edebileceğini güvenlik otoritelerinden dinlediğini aktardı.

Bu durum karşısında İsrail polisinin güçlendirilmesi ve ulusal muhafız teşkilatının kurulması gerektiğini ifade eden Ben-Gvir, İsraillileri güvenlik güçlerine katılmak için "gönüllü" olmaya çağırdı.

Ülkede geçen yıl düşük maaşlar nedeniyle istifa eden polis sayısının 1030'a çıktığını belirten Ben-Gvir, polislere yüzde 20 ila 40 maaş zammı sözü verdi.

Provokatif eylemleriyle tanınan Bakan Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki gelmişti.

2021'DE NELER OLMUŞTU?

İsrail'in Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evden çıkarma girişimi ve İsrail polisinin, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girerek Filistinlilere saldırması tüm bölgede gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki adımları ve Mescid-i Aksa'ya müdahalesi, Batı Şeria ve Gazze'de de yoğun tepkiyle karşılanmıştı. Tüm bu gerilim boyunca Batı Şeria'da yaşanan gösterilere İsrail polisinin gerçek mermilerle müdahalesi sonucu 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hamas, İsrail'in adımlarına Gazze Şeridi'nden roketlerle karşılık vermişti. İsrail ise 11 gün boyunca Gazze'de sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu noktaları bombalamıştı. İsrail'in saldırılarında 47'si çocuk 170'den fazla Filistinli ölmüştü. Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'de de 2'si çocuk, 12 kişi ölmüştü.

Bölgedeki gerilim sırasında Filistinli ve Yahudi nüfusun bir arada yaşadığı İsrail'deki şehirlerde iç karışıklık patlak vermiş, fanatik Yahudiler ve Filistinliler arasında çeşitli saldırılar ve linç girişimleri yaşanmıştı.