İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenledi

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:31

Filistin resmi Ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne baskın düzenleyerek çevreye ateş açtı.

6 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ambulans ekiplerinin, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı ve Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 6 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Yaralılardan ikisinin olay yerinde ayakta tedavi edildiği dile getirilen açıklamada, 4 yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.