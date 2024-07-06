İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenledi
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında 6 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Filistin resmi Ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınında bulunan Kudüs Caddesi'ne baskın düzenleyerek çevreye ateş açtı.
6 KİŞİ YARALANDI
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ambulans ekiplerinin, İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı ve Kudüs Caddesi'ne düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 6 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.
Yaralılardan ikisinin olay yerinde ayakta tedavi edildiği dile getirilen açıklamada, 4 yaralının ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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