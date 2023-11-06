İsrailli bakandan Batı Şeria çağrısı: Filistinlilerin girişi yasaklansın

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudilere “güvenlik alanları oluşturulması” ve Filistinlilerin zeytin hasadı için bile olsa bu bölgelere girişinin yasaklanması için hükümete çağrı yaptı.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:16
İsrailli bakandan Batı Şeria çağrısı: Filistinlilerin girişi yasaklansın
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İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben yazdığı ve X sosyal medya platformundan paylaştığı mektupta, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da "kabul edilebilir düzeyde güvenlik sağlamada başarısız olduğunu" iddia etti.

Smotrich, "(Yahudi) Toplulukları ve yollarının etrafında steril güvenlik alanları oluşturulması ve zeytin hasadı dahil olmak üzere Arapların buralara girmesinin engellenmesi" çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Bakan, bu tür önlemlerin Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırıları önlemek için gerekli olduğunu ve çok sayıda İsraillinin yedek asker olarak silah altına alınması nedeniyle bu yerleşimlere “güvenlik duygusu sağlayacağını” ileri sürdü.

Öte yandan Times of Israel’e konuşan Smotrich’in sözcüsü, İsrailli Bakan'ın, mektubunda sık sık kullandığı "Arap" ifadesiyle "tüm Arapları değil Filistinlileri kastettiğini" söyledi.

İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.


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