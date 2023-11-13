Yaser Arafat'ın yeğeni konuştu: Yaşasa ne yapardı?

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:04

Filistin’in efsane lideri Yaser Arafat’ın yeğeni eski Dişleri Bakanı ve eski El Fetih yöneticisi Nasır Kudva, İsrail ve Filistin arasındaki savaşı değerlendirdi.

El Mecelle gazetesine konuşan Kudva, Gazze'deki savaşa ilişkin mevcut uluslararası tutuma ilişkin "skandal" değerlendirmesinde bulundu ve "Birçok Batılı ülkenin İsrail ile kırılmaz bir uyumu var. Bu uyum ile Batılı ülkelerden bazıları, İsrail'e destek ve yardım sağlanmasına fiilen katılıyor. Bu gerçekten talihsiz bir durum, çünkü bazı Batılı ülkelerin yıllardır savunduğu değer sisteminin çökmesine yol açtı" dedi.

Kudva, 11 Kasım'da 19. ölüm yıldönümü olan Arafat için "Şu anda yaşasaydı, kalaşnikofunu alıp Gazze'ye giderdi. Dünyayı tersine çevirirdi ve Filistinlilerin çalışma tarzında bir devrime neden olurdu" yorumunda bulundu.

İsrail ve Filistin arasındaki savaşın sonucu hakkında konuşmak için çok erken olduğunu belirten Kudva, üç değişikliğin olacağı değerlendirmesinde bulundu. Kudva'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istifa edecek ve mevcut İsrail hükümetinde bir değişiklik olacak"

"Netanyahu'nun işi bittiği ve Filistin liderliğinde değişime ihtiyaç duyulduğu için bizde de yeni bir heyecan yaşanacak"

"Gazze Şeridi düzelir düzelmez seçimlere gitmeliyiz. Yeni bir El Fetih'imiz ve yeni bir Hamas'ımız olmalı ve bunlar yeni Filistin hükümetinde ciddi bir şekilde yer almalı, Başkan Mahmud Abbas kalsa bile onun doğrudan yetkisi dışında olmalı"

Bir ayı aşkın süredir Gazze'de devam eden savaş hakkında konuşan Kudva, "Ne yazık ki savaşın hızla durdurulması imkansız hale gelmiş gibi görünüyor. Bu durum, İsrail'in politika ve uygulamalarıyla açıkça ortaya çıktı. İsrail'in yaptığı, Netanyahu'nun iddia ettiği gibi Hamas'ı vurma girişimi değil, aksine bunun tüm Filistin halkına karşı, Filistinli sivilleri hedef alan ciddi bir yıpratma savaşı olduğu anlaşıldı. Bu savaşta, önceki zamanlara göre çok daha fazla şiddet kullanıldı" dedi.

Kudva ayrıca, "Arapların olup bitenlerle yüzleşme konusundaki başarısızlığına da dikkat çekmek istiyorum. Bu başarısızlık, Arap dışişleri bakanları toplantısında açıkça görüldü. Başarısızlıkla başlayınca istenilen noktaya ulaşmak biraz zaman alıyor ve biz hala oraya ulaşamadık ama Arapların konumu, dışişleri bakanları toplantısının ardından ciddi anlamda düzelmeye başladı" ifadesinde bulundu.