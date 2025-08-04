Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail güçlerinden Gazze’de yardım kuyruğuna kurşun yağmuru: 8 ölü, 50 yaralı

İsrail güçlerinden Gazze’de yardım kuyruğuna kurşun yağmuru: 8 ölü, 50 yaralı

4.08.2025 13:33:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İsrail güçlerinden Gazze’de yardım kuyruğuna kurşun yağmuru: 8 ölü, 50 yaralı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Salah al-Din Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, 50 sivil yaralandı.

 

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in 2 Mart’ta kapattığı geçiş noktalarından gıda, ilaç, yardım ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle felaket düzeyinde insani kriz yaşanıyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde siviller, açlık kriziyle mücadele ediyor. 

Bölgede hava saldırılarının yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan İsrail, yardım dağıtım noktalarını da hedef alıyor. İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Salah al-Din Caddesi üzerinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı. 

Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, 50 sivil de yaralandı. Filistinli kaynaklar, yaralıların bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan El-Awda Hastanesi’ne götürüldüğünü aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in yardım noktalarında düzenlediği saldırılarda şu ana kadar bin 487 sivilin hayatını kaybettiği, 10 bin 578 sivilin de yaralandığı belirtilmişti.

İlgili Konular: #israil #gazze

İlgili Haberler

Fitch'ten israil kararı!
Fitch'ten israil kararı! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.
Kadıköy’de Filistin’e destek yürüyüşü: 1 gözaltı!
Kadıköy’de Filistin’e destek yürüyüşü: 1 gözaltı! Filistin Eylem Komitesi Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Gazze’ye destek yürüyüşü düzenledi. Yapılan açıklamada Gazze ablukasına derhal son verilmesi ve İsrail’e tam ambargo çağrısı yapıldı. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar arasından bir kişi gözaltına alındı.
İsrailli uzmanlar:
İsrailli uzmanlar: "Türkiye, israil ile Hamas arasında arabulucu olabilir" İsrail'in önde gelen medya figürlerinden Ehud Yaari'nin, Türkiye'nin, İsrail ile Hamas arasında devam eden gerilimde arabulucu olabileceğini önerdiği belirtildi.