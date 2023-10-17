İsrail, Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 71 ölü

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:00

İsrail-Hamas çatışması 11. dünde devam ediyor. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki evlere saldırı gerçekleştirdiği, en az 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"İSRAIL, TALİMATINA RAĞMEN VURUYOR”

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin havadan, denizden ve karadan ağır bombardımanlarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İsrail ordusu Gazze'deki insanların güneye gitmesi için verdiği talimatına rağmen Han Yunus ve diğer güney bölgelerine de saldırmaya devam etti” ifadeleri kullanıldı.

“HASTANELER İÇİN YALNIZCA 24 SAAT"

Bölgede suyun önemli bir sorun olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Gazze'nin faaliyetteki son deniz suyu arıtma tesisinin bugün kapatılması da dahil olmak üzere su ve sanitasyon hizmetlerinin çökmesi göz önüne alındığında dehidrasyon ve su kaynaklı hastalıklara ilişkin endişelerimiz oldukça yüksek. Gazze'de su ve tuzdan arındırma tesislerinin işletilmesi için günde 600 bin litre yakıta ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, “Gazze'deki tüm hastanelerde yakıt stoklarının yalnızca 24 saat daha dayanması bekleniyor. Yedek jeneratörlerin kapanması binlerce hastanın hayatını ciddi riske atacaktır” denildi.

14 UNRWA PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, “Maalesef 7 Ekim'den bu yana 14 UNRWA personeli öldürüldü. Bu teyit edilen sayı, ancak daha yüksek olması muhtemel. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 1 milyon kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.