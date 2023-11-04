Son dakika haberi... Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Netanyahu'ya yüklendi

Yayınlanma: 04.11.2023 - 13:14

Güncelleme: 04.11.2023 - 13:14

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenen Erdoğan, "İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bölgeye huzur ve barışı getirecek formülleri destekleriz. Filistinlilerin yaşamını karartacak, onları tarih sahnesinden silecek planların destekçisi olmayız. Daha önce göz yumdukları katliamlar hatırlatılınca boyun büken Batılı devletler, Gazze katliamındaki tutumlarının utancının altında ezileceklerdir. Terör örgütü militanlarına 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla müsamahalı davranan kimi ülkeler, bir halkın sembolü Filistin bayrağını yasaklamaya dahi kalktılar.

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) BM'deki oylama çok çok önemliydi. Aslında bu oylama bir karnedir. Bu karnede İsrail sınıfta kalmış, geçer not alamamıştır. Artık dünya Filistinli çocukların çığlığını duymak zorundadır. O masumlara, o mazlumlara yardım elimizi uzatmak boynumuzun borcudur. İnsanlık görevidir bu. Gazze'de sağlık sistemini bilerek çökertmeye çalışan İsrail ve zulme göz yuman uluslararası toplum sivilleri, hastaları ve bebekleri ölüme terk ediyor.

Avrupa Birliği bu dönem içerisinde çok garip, tutarsız rol oynadı. Adil bir yaklaşımı Avrupa Birliği ortaya koymadı, koyamadı."