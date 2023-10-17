İsrail hükümeti süper model Gigi Hadid’i hedef aldı: 'Rahat uyuyor musun?'
İsrail hükümeti, "İsrail hükûmetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir" diyen Hadid'e tepki gösterdi. Hükûmetin Instagram sayfasından yapılan paylaşımda, "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi?" denildi.
Tel Aviv hükûmeti, Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid'i "Yahudilerin acılarını görmezde gelmek" ile suçladı.
İsrail hükûmetinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Hadid'e yönelik "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Sessizliğin durduğun yeri çok iyi gösteriyor. Seni görüyoruz" ifadeleri yer aldı.
28 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Filistin'e verilen desteğin 'antisemitizm veya Hamas'a destek olarak yanlış anlaşıldığına' işaret etmişti.
Hadid, şöyle demişti:
"İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek anlamına gelmez."
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