İsrail, İspanya’nın talebini reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya’nın konsolosluk sınırlandırmasının kaldırılmasını talebini reddettiklerini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:05
İsrail, İspanya’nın talebini reddetti
Abone Ol google-news

İspanya’nın Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdığını duyurmadan bir gün önce İsrail, İspanya’nın Kudüs’teki Konsolosluğu’na çeşitli kısıtlamalar getirmişti. İspanya, bugün sabah saatlerinde Kudüs’teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İspanya’nın talebini reddettiklerini açıkladı. Katz, “İsrail, İspanya’nın tek taraflı Hamas liderliğindeki Filistin devletini tanıma kararı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Yolanda Diaz’ın İsrail’i yok etme ve yerine Filistin devleti kurma yönündeki antisemitik açıklamaları karşısında sessiz kalmayacak” dedi. 

“İSRAİL’İN ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT TEŞKİL EDİYOR” 

İsrailli Bakan, “Kudüs’teki İspanya Konsolosluğu ile Filistin Yönetimi’ndeki bireyler arasındaki herhangi bir bağlantı İsrail’in ulusal güvenliği tehdit teşkil ediyor ve tamamen yasaklanmıştı. Bu kuralları sıkı bir şekilde uygulayacağız. Eğer herhangi bir ihlal yaşanırsa İsrail’in Kudüs’teki Konsolosluğunun kapatılmasına varan ek önlemler alınacaktır” açıklamasını yaptı. 

İspanya, 28 Mayıs’ta Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıma kararı almış, İspanya’nın bu kararının ardından İsrial de bu karara karşılık Kudüs’te bulunan İspanya Konsolosluğuna ilişkin kararlar alarak 1 Haziran’dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti. 


israil haberleri İspanya haberleri konsolosluk haberleri talep haberleri

İlgili Haberler

Hamas lideri Heniyye, İsrail'le esir takası için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi

Hamas lideri Heniyye, İsrail'le esir takası için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi
Hollandalı milletvekilleri, İsrail'in UCM'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin araştırılmasını istiyor

Hollandalı milletvekilleri, İsrail'in UCM'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin araştırılmasını istiyor
İsrail'den Hamas iddiası: 15 bin savaşçı öldürüldü

İsrail'den Hamas iddiası: 15 bin savaşçı öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'
Almanya’daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor

Almanya’daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor
TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!
Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…

Aşkım Kapışmak gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme…
MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi

MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi
Muğla’da deniz otobüs seferleri düzenlenecek

Muğla’da deniz otobüs seferleri düzenlenecek
Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı!

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı!