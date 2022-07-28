İsrail istihbaratı Mossad'ın eski direktöründen Erdoğan yorumu: 'Tekrar seçilemeyeceğinden endişeli'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:33

İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın yöneticisi Danny Yatom, Yunan basınıyla yaptığı söyleşide, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kathimerini gazetesinin söyleşisine göre Yatom, Erdoğan'ın düşüncelerini okumak zor ama bence genç bir öğrenciyken ya da siyasete girdiğinden beri hayali, Osmanlı İmparatorluğu'nu geri getirmekti. Erdoğan, Batılı ülkelerin Türkiye'ye davranması gerektiği gibi davranmadığını çünkü Türkiye'nin en güçlü ülkelerden biri olduğunu düşünüyor. Ayrıca son yıllarda herkes, Erdoğan'ın neredeyse herkesle olan kavgalarını gördü: Mısır, Suriye, PKK, İran, İsrail..."

Yatom sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın güçsüz hissettiğini düşünüyorum. Bence, 2023 seçimlerinde tekrar seçilemeyeceğinden endişeli. Bu sebeple politikayı değiştirmek istediğini ve daha fazla siyasi güç elde etmek istediğini düşünüyorum. Yani İsrail'e yaklaşmak [Erdoğan] onun önceliğidir. 15 yıl aradan sonra ilk kez Türk dışişleri bakanı İsrail'i, Cumhurbaşkanımız da Türkiye'yi ziyaret etti. İlişkiler ısınıyor, Türkiye'nin özgür dünya içindeki karakterinin çok daha olumlu hale geleceğini düşünüyorum. İran dışişleri bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek, ancak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde gerilim var. Yani altı çizilmesi gereken, Erdoğan için oyunun sonu Osmanlı imparatorluğunu canlandırmak."