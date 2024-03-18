İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek: Çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri tesise ve altyapıya saldırılar düzenlediğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçları top atışlarıyla vurduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:15
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek: Çatışmalar devam ediyor
Abone Ol google-news

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Ramiye bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri yapı ve gözlem noktasını vurdu.

Ayrıca, dün de Nakura bölgesinde Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı bildirildi.

Hizbullah da İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçlara saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlerin desteklenmesi amacıyla dün akşam saatlerinde El Malikiye bölgesine giren İsrail ordusuna ait araçlar top atışlarıyla hedef alındı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


israil haberleri Lübnan haberleri

İlgili Haberler

İsrail ordusundan oeprasyon sinyali: Derhal bölgeyi terk edin

İsrail ordusundan oeprasyon sinyali: Derhal bölgeyi terk edin
Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz

Fatih Erbakan 'söylemeye utanıyorum' diyerek açıkladı: İsrail’in Mescid-i Aksa’nın etrafını çevirdiği dikenli telleri biz gönderiyoruz
İsrail’den Ramazan’da da huzur yok! Sıradaki hedef Hizbullah mı?

İsrail’den Ramazan’da da huzur yok! Sıradaki hedef Hizbullah mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, AKP'nin kalesinde

Özgür Özel, AKP'nin kalesinde
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı

Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı
18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

18 Mart Çanakkale Zaferi… Kapadokya’da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor

‘Rantçı ekip’ kaybettirecek...AKP’liler İstanbul’da parti içindeki ‘ekipleşmeden’ kaygı duyuyor
Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi

Sosyal medyanın ‘En Büyük Yanaklı’ fenomeni: Anastasia Pokreshchuk’un çarpıcı değişimi