İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, sınır bölgesindeki silahlı grupların saldırılarına karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:31
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktaları vurdu
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İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail'in Har Dov bölgesine atış yapıldığının tespit edilmesi üzerine bu noktanın hava kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Lübnan topraklarındaki silahlı grupların İsrail'in kuzeyindeki Margaliot yakınlarına tanksavar füzesi attığı noktanın da İsrail ordusuna bağlı hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail beldesi Hanita'ya bir dizi tanksavar füzesi atılması üzerine İsrail askerlerinin bu noktalara ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, aynı şekilde Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasını tank ateşiyle vurduğunu açıklayarak saldırıya ilişkin bir video yayımladı. Ordunun bölgedeki Hizbullah'a ait noktaları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Lübnan topraklarındaki Mercayun ilçesine bağlı Blida beldesinin İsrail topçu birliklerince vurulduğunu bildirmişti.

Bölgedeki AA muhabiri de İsrail tarafından Kefr Şuba bölgesi çevresiyle Halta ve Gurayba köyleri civarına füze fırlatıldığını kaydetmişti.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim’den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Lübnan’da 1’i gazeteci toplamda 3 sivil, İsrail’de 1 sivil öldü.


Lübnan israil

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