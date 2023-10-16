TTB’den İsrail Tabipleri Birliği’ne çağrı: ‘Savunun ve talep edin’

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:26

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:26

TTB, İsrail’in 7 Ekim’de başlayan ve hala devam eden Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına ilişkin İsrail Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Zion Hagai’ye 14 Ekim’de bir mektup gönderdiğini duyurdu.

TTB’nin evrensel tıbbi etik, insan hakları ve insancıllık ilkelerini koruyan ve savunan bir örgüt olduğu vurgusuyla başlayan yazıda; hiçbir milliyet, din veya etnik köken gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamının korunmasının hekimler için öncelikli olduğu hatırlatıldı.

“SAVUNUN VE TALEP EDİN”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın imzasıyla İsrail Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Zion Hagai’ye hitaben yazılan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Başkan Prof. Zion Hagaı, İsrail-Filistin Bölgesindeki süregelen şiddet haline dair kaygımızı paylaşıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, yani evrensel tıbbi etik, insan hakları ve insancıllık ilkelerini korumaya ve savunmaya kendilerini adamış hekimlerin ortak sesi olarak bizler; İsrail-Filistin bölgesinde artan şiddetten kaynaklanan derin kaygımızı ifade etmek üzere bu metni kaleme alıyoruz. Mevcut durumun, sadece şu anda doğrudan etkilediği mağdurları üzerinde değil, etkilenen toplulukların uzun vadeli sağlık ve iyilik hali üzerinde de ağır sonuçları olacaktır. Hekimler olarak öncelikli taahhüdümüz; milliyet, din veya etnik köken gözetmeden, hastalarımızın iyilik halinin ve insan yaşamının korunmasıdır. Özellikle çatışma ve insani kriz dönemlerinde, etik sorumluluğumuzun tüm bireylerin haklarını ve güvenliğini savunmak olduğuna inanıyoruz. Kaygılarımızı, İsrail’deki meslektaşlarımızın temsilcisi olan siz İsrail Tabipleri Birliği’ne iletiyor, nüfuzunuzu aşağıda sıraladığımız konularda kullanmanızı talep ediyoruz:

Konumları ve aidiyetleri gözetilmeksizin, ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardımın engellenmeden ulaştırılmasını savununuz ve talep ediniz. Tıbbi tarafsızlık ilkesini öne çıkarınız, yerel sağlık hizmeti sunanların çatışmalardan etkilenen tüm bireylere herhangi bir ayrım gözetmeden hizmet sağlamasını teşvik ediniz.

Çatışmanın tüm taraflarını, çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık çalışanlarının korunmasını şart koşan uluslararası insan hakları hukukuna uymaya çağırınız.

“İNSAN HAYATININ KUTSALLIĞI…”

Uluslararası kuruluşları, çatışmanın barışçıl bir çözüme ulaşması amacıyla yapılacak diyalog ve müzakerelere aracı olmaya teşvik ediniz. İsrail-Filistin çatışmasının tarihi ve siyasi bağlamının çetrefilliğini anlıyoruz ancak hekimler olarak, insan hayatının kutsallığını ve ihtiyacı olanlara tıbbi bakım sağlanmasını savunmanın özgün ve ahlaki görevimiz olduğuna kuvvetle inanıyoruz.

Bölgenin aciliyet taşıyan sorunlarına eğilmek üzere desteğinizi ve acilen eyleme geçmenizi önemle rica ediyoruz. Nüfuz sahibi meslek örgütünüzün, sivil halkın çektiği acı ve zorluğun hafifletilmesi ve tıp mesleğinin etik ilkelerinin korunmasına kayda değer bir katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Bu ciddi meseleye ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. İsrail-Filistin bölgesinde süregelen şiddetten etkilenenlerin yaşadığı acı ve zorlukları hafifletecek her türlü işbirliği çabasına dahil olmaya hazırız.”