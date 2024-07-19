İsrail ordusu açıkladı: Tel Aviv’de drone saldırısı gerçekleşti
İsrail ordusu, cuma günü erken saatlerde Tel Aviv'in merkezini vuran ancak hava saldırısı sirenlerini tetiklemeyen bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştiğini açıkladı.
Patlama, İsrail ordusunun Hizbullah’ın üst düzey bir komutanını öldürdüğünü doğrulamasından saatler sonra meydana geldi.
İsrail ordusu, "Yapılan ilk incelemeler Tel Aviv'deki patlamanın bir hava hedefinin düşmesi sonucu meydana geldiğini ve sirenlerin devreye girmediğini gösteriyor. Olay kapsamlı bir şekilde incelenmektedir" açıklamasında bulundu.
İsrail, hava sahasını korumak için hava devriyelerinin arttırıldığını ancak yeni sivil savunma tedbirleri alınmadığını belirtti.
İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü, sosyal medya platformu X’te, Tel Aviv'i hedef alan bir askeri operasyonla ilgili ayrıntıları açıklayacağını söyledi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis, patlamaya yakın bir apartman dairesinde bir erkek cesedi bulunduğunu ve olayın soruşturulduğunu söyledi.
Bölgeden gelen görüntülerde, patlama izleri taşıyan bir binanın yakınında toplanan kalabalık ve cam kırıkları görüldü. Bölge, polis şeridiyle kapatıldı.
Hizbullah ve Husiler, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını söyleyerek İsrail ve Batılı hedeflere yönelik saldırılarını son haftalarda arttırdı.
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